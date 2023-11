28 erste Plätze für den Schwimmverein Gmünd

28 erste Plätze und 32 neue persönliche Bestzeiten sichern sich die teilnehmenden acht Mädchen und drei Jungen der Leistungsgruppe I des Schwimmvereins Gmünd beim Herbstmeeting in Mühlacker.

Donnerstag, 16. November 2023

Trainer Björn Koch und seine Assistentin Daniela Fuchs freuten sich in erster Linie über die 32 neuen persönlichen Bestzeiten und sieben Altersklassenrekorde bei 61 Starts.

„Nach einem harten Trainingslager im eigenen Hallenbad waren diese Wettkämpfe eine wichtige Leistungsüberprüfung, die uns gezeigt hat, dass wir mit großem Selbstvertrauen und der Hoffnung auf die eine oder andere Finalteilnahme zu den in diesem Jahr hochklassig besetzten Deutschen Kurzbahnmeisterschaften nach Wuppertal fahren können“, bilanzierte Koch. Die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften beginnen an diesem Donnerstag, bis Sonntag geht es in Wuppertal um DM-​Medaillen.







Mehr über die Erfolge der Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer in Mühlacker lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 16. November.



Beim 6. Internationalen Herbstmeeting der Wasserfreunde Mühlacker haben sich die acht Mädchen und drei Jungen der Leistungsgruppe I des Schwimmvereins Gmünd 28 erste, neun zweite und vier dritte Plätze geholt.

