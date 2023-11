Wintersportbörse und Hüttengaudi in Waldstetten

Foto: TSGV Waldstetten

Bald beginnt die Skisaison. Es wird also Zeit, sich mit geeigneter Ausrüstung einzudecken. Eine Gelegenheit zum Kaufen und Verkaufen von Wintersportartikeln bietet der Skibasar des TSGV Waldstetten am Freitag und Samstag, 17. und 18. November in der Stuifenhalle.

Waren können am Freitag von 17.30 bis 21 Uhr in der Stuifenhalle in Waldstetten abgegeben werden. Parallel dazu startet in diesem Zeitraum auch bereits der Verkauf. Am Samstag ist die Anlieferung noch von 9 bis 11 Uhr möglich, das Markttreiben findet zwischen 9 und 14 Uhr statt. Zur Hilfe und Beratung stehen fachkundige Mitglieder des Skiteams bereit. Nach dem Ende des Wintersportmarkts findet in der TSGV-​Skihütte die traditionelle Hüttengaudi statt.







Weitere Informationen, auch zum anschließenden Hüttengaudi in der TSGV-​Skihütte, finden sich in unserer Sonderveröffentlichung.



