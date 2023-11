Zaghaftes Hoffen auf Wasserstoff in Bettringen

In Bettringen soll in Zukunft auch der Wasserstoff eine Rolle bei der Wärmeversorgung spielen. Doch die Vorlage für die Ortschaftsratssitzung am Montag, 20. Novmeber, 19 Uhr, zeigt: Es gibt noch einige Unwägbarkeiten. Darunter auch die Frage nach Windrädern, die den grünen Strom für den Elektrolyseur liefern sollen.

Mit welchen Unwägbarkeiten in der Wärmeplanung zu rechnen ist, und wie sich die aktuelle Situation darstellt, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Noch nicht in der Wärmeplanung taucht das noch zu entwickelnde Wohngebiet Bettringen-​Ost auf. Hier hatten die Stadtwerke bereits im Januar verlauten lassen, dass sie sich hier ein Wärmenetz vorstellen könnten, das seine Energie durch die Abwärme des geplanten Elektrolyseurs auf dem Gügling bekommen könnte.Also werden sich die Mitglieder des Ortschaftsrates zunächst mit den bereits vorhandenen Teilgebieten befassen. Neben Oberbettringen, in dem es auch schon ein Wärmenetz gibt, sind dies Unterbettringen Nord und Süd, sowie das Industriegebiet auf dem Gügling. In allen vier Teilgebieten wäre eine Wärmenutzung aus dem Abwasser möglich.

