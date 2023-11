Göggingen: Erweiterung mit Naturkindergarten geplant

Die Anmeldezahlen im Gögginger Kindergarten „Abenteuerland“ machen dringend eine Erweiterung notwendig. Vier normale Gruppen und drei Krippengruppen mit insgesamt rund 120 Kindern gibt es schon, ein Naturkindergarten soll den weiteren Bedarf decken.

Freitag, 24. November 2023

Sarah Fleischer

Wenn auch nicht direkt am Wald gelegen, so sind doch regelmäßige Ausflüge in die Natur und den Wald möglich.







abei kommt der Gögginger Gemeinderat mit Bürgermeister Danny Kuhl auch dem Wunsch mancher Eltern entgegen, die ihre Kinder gerne in einem Naturkindergarten anmelden möchten. Ab kommenden April soll die neue Gruppe mit bis zu zwanzig Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt gebildet werden. Der Platz konnte auf einem 630 Quadratmeter großen und bereits der Gemeinde gehörenden Gelände gefunden werden, das sich hinter dem neu gebauten Krippenkindergarten am Ortsrand in Richtung Schechingen befindet.

