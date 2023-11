Zu viel Alkohol im Blut: Fast ungebremst gegen stehenden Pkw geprallt

Symbol-​Bild: gbr

Dass Alkohol am Steuer kein guter Begleiter ist und nicht zuletzt die Reaktionszeit verlängert, dürfte hinlänglich bekannt sein. Der Fahrer eines Kleintransporters, der am Samstag zwischen Spraitbach und Mutlangen einen Unfall verursachte, hätte dies lieber berücksichtigen sollen. Nun ist sein Führerschein weg.

Sonntag, 26. November 2023

Gerold Bauer

34 Sekunden Lesedauer



So schildert das Polizeipräsidium den Unfallhergang: Am Samstag gegen 20.15 Uhr befuhr ein 39-​Jähriger die B 298 von Spraitbach in Richtung Schwäbisch Gmünd. Mit seinem Pkw wollte er auf Höhe des Wohnplatzes Leinhäusle nach links auf einen Parkplatz abbiegen und hielt dazu an. Der hinter ihm fahrende, ebenfalls 39-​jährige Lenker eines Kleintransporters erkannte den stehenden Pkw offenbar zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 18 000 Euro. Der Lenker des Kleintransporters stand unter Alkoholeinwirkung und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



393 Aufrufe

136 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen