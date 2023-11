Weihnachtsmärkte in der Region

Foto: Stadt Gaildorf

Der Gmünder Weihnachtsmarkt ist bereits eröffnet, am kommenden Wochenende eröffnen weitere beliebte Märkte in der Region, unter anderem in Gaildorf und der kleine, aber lauschige Weihnachtsmarkt bei Bressels Milchhäusle in Böbingen.

Montag, 27. November 2023

Franz Graser

15 Sekunden Lesedauer



Auch Mögglingen wartet am Samstag, 9. Dezember, mit einem schönen Weihnachtsmarkt auf. Eine Übersicht über attraktive Ausflugsziele in der Adventszeit finden Sie in unserer

