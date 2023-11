Infoabende am Beruflichen Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

Foto: Berufliches Schulzentrum

Drei Schulen unter einem Dach bilden das Berufliche Schulzentrum Schwäbisch Gmünd. Die Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule (Hauswirtschaftliche Schule), die Gewerbliche Schule und die Kaufmännische Schule ermöglichen berufsqualifizierende und allgemeinbildende Abschlüsse, die vom Hauptschulabschluss bis zur allgemeinen Hochschulreife reichen. Ab Mittwoch, 29. November, informieren die Schulen über ihr Bildungsangebot.

Dienstag, 28. November 2023

Franz Graser

37 Sekunden Lesedauer



Unter dem Grundsatz „Kein Abschluss ohne Anschluss“ bietet das Berufliche Schulzentrum vielfältige Möglichkeiten zu einem Schulabschluss mit zusätzlicher berufsfachlicher Komponente. Das sind die Fachschulreife („Mittlere Reife“) in der zweijährigen Berufsfachschule, die Fachhochschulreife in den Berufskollegs, die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) in unterschiedlichen Profilen im Beruflichen Gymnasium sowie der Berufsabschluss in der Berufsschule als Dualer Partner der Betriebe.





Ab Mittwoch, 29. November, informiert das Berufliche Schulzentrum an vier Informationsabenden ausführlich über sein Bildungsangebot und über die damit verbundenen Bildungsabschlüsse. Die Termine sind Mittwoch, 29. November, Montag, 4. Dezember, Montag, 11. Dezember, und Dienstag, 12. Dezember.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

149 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen