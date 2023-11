Dämpfer beim Rathausneubau Waldstetten

Vor und nach dem Abriss des 60 Jahre alten Rathauses in Waldstetten war die Welt noch in Ordnung. Nun hat sich im Zuge des Neubaus herausgestellt: Es wird teurer. Mindestens sechsstellig.

Donnerstag, 30. November 2023

Thorsten Vaas

Die Kernproben des Baugrundes gaben zu keiner Beanstandung Anlass. Doch die Nachproben des zur Wiederbefüllung beim Neubau vorgesehenen Erdreichs brachten deutlich schlechtere Ergebnisse. Inzwischen hatten sich im Spätsommer auch die entsprechenden Vorschriften geändert. Darüber informierte Bürgermeister Michael Rembold den Gemeinderat in seiner Sitzung. So wie sich die Lage darstelle, gelte das Material als Sondermüll und müsse entsorgt werden, was eine deutliche Kostensteigerung mit sich bringe. Auf Nachfrage von Volker Pitzal (FWV) meinte der Schultes, er könne zu der Steigerung noch keine Details nennen, man müsse aber mit einem sechsstelligen Betrag rechnen. Damit erhielt die Freude, dass der Rohbau statt der veranschlagten vier nur drei Millionen Euro kosten sollte, einen ordentlichen Dämpfer.

