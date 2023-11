Mögglingen: Josef Weingart feiert 100. Geburtstag

Foto: dv

Wie erreicht man ein so hohes Alter? „Weiß ich auch nicht“, sagt Josef Weingart. Er ist Mögglingens ältester Bürger und feiert am Samstag, 4. November, den 100. Geburtstag.

Samstag, 04. November 2023

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



Als Weingart im Jahr 1923 zur Welt kam, herrschte in Deutschland Hyperinflation mit unvorstellbaren Preisen. Millionen, Milliarden, Billionen, die Nullen wollten bald nicht mehr ausreichen. Hitler versuchte in München zu putschen. Frankreich und Belgien besetzten das Ruhrgebiet. Das Leben war hart, auch auf dem elterlichen Bauernhof in der Lauterstraße.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



457 Aufrufe

90 Wörter

5 Stunden Online



Beitrag teilen