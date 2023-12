Offizielle Einsetzung von Joachim Göser an der Friedensschule

Foto: astavi

Joachim Göser ist der neue Rektor an der Friedensschule. Am Dienstagmittag fand in der Mensa der Gemeinschaftsschule eine Feier zu offiziellen Einsetzung statt.

Mittwoch, 13. Dezember 2023

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer



Am Dienstag wurde die Mensa in Erdgeschoss der Gemeinschaftsschule im Rehnenhof gemütliche und feierlich eingerichtet. Die Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler, Vertreter des Schulamtes, des Fachseminars und der Stadtverwaltung gratulierten dem neuen Schulleiter Joachim Göser – er ist mit der offiziellen Feier zur Einsetzung der neue Rektor der Schule.







Infos zu Gösers Werdegang gibt’s in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

87 Wörter

58 Minuten Online



Beitrag teilen