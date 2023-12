Ein Abend gegen die Einsamkeit

Heiligabend in festlichem Ambiente: Dazu waren in Heubach alle Menschen eingeladen, die den Abend sonst alleine hätten verbringen müssen. Die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein hatten dazu eingeladen.

Dienstag, 26. Dezember 2023

Franz Graser

Gemeinschaft und „Aufeinander zugehen“ standen im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier in der Heubacher Stadthalle. Die Halle wirkte am Heiligen Abend wie der Ballroom eines Luxushotels: In rotes Licht getaucht und mit einem prasselnden Kaminfeuer, das per Beamer auf die Bühne projiziert wurde, durchzog eine feierliche Atmosphäre den Raum. Ein festliches Buffet war aufgebaut, dazu gab es Geschenke. Viele Gäste hatten sich für den Abend schick gemacht. Ute Bidlingmaier aus Göppingen sang weihnachtliche Lieder, begleitet von Emilio Avila am Klavier.





Eingeladen waren alle Menschen aus den fünf Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein, die den Heiligen Abend nicht allein verbringen wollten. Wer teilnehmen wollte, konnte sich in den Wochen zuvor anmelden. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir der Einsamkeit entgegenwirken“, sagte Heubachs Bürgermeister Dr. Joy Alemazung in einer kurzen Ansprache: „Wir wollen, dass keiner allein gelassen wird. Auch wenn es nur einen Menschen gibt, der heute allein ist, ist es diese Veranstaltung wert.“ Als Stadt könne man viel erreichen, aber eine Stadt sei nichts ohne ihre Menschen, betonte der Heubacher Rathauschef und bedankte sich für das Engagement der Firmen aus der Region. Alemazung zitierte eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja: „Brich mit den Hungrigen dein Brot, und die, die in Elend ohne Obdach sind, führe sie ins Haus.“

