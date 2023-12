Hilfe für Kinder: St. Loreto in Tansania

Auch in Tansania gibt es eine Einrichtung, die St. Loreto heißt. Melanie Mangold, die Institutsleiterin von St. Loreto in Schwäbisch Gmünd, hat Kindertageseinrichtungen in dem afrikanischen Land besucht und berichtet im Interview vom Alltag der Kinder dort.

Nicht nur in Schwäbisch Gmünd gibt es ein St. Loreto – auch in Tansania trägt ein Heim für Waisenkinder und Kinder mit Behinderung diesen Namen. Schulleiterin Melanie Mangold hat von einem Besuch Eindrücke aus tansanischen Kindertageseinrichtungen mitgebracht.





Seit 1960 engagieren sich die Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal in Tansania. Ihre Sorge gilt in Tansania allen, die in irgendeiner Weise „arm” oder hilfebedürftig sind: kranke und alte Menschen, Menschen mit Behinderung, Gehörlose, Kinder – besonders Waisen und Straßenkinder – Suchende, Unwissende und Benachteiligte.

St. Loreto Schwäbisch Gmünd unterstützt mit seinen Studierenden unter anderem ein spezielles Projekt der Vinzentinerinnen in Tansania: das Kinderheim St. Loreto in Mbinga. Das Heim St. Loreto bietet 80 Plätze für behinderte Kinder und Straßenkinder. Beim Lernen, bei der Arbeit, im Spiel und in der Gemeinschaft helfen sie sich gegenseitig. Dabei finden sie Selbstwertgefühl und innere Freude. Auf dem kurzen, behindertengerechten Weg zur benachbarten Hurumaschule erreichen auch die benachteiligten Kinder mit Gehhilfen oder einem Rollstuhl die Schule.

Durch unterschiedlichste Aktionen wurden in den letzten Jahren mehrere Tausend Euro gesammelt. So beteiligten sich viele Studierende und Lehrkräfte beim 24-​Stunden-​Schwimmen, beim Singen auf dem Marktplatz, bei Flohmarktverkäufen und anderen Aktionen. Auch die Gottesdienstkollekten gehen regelmäßig nach Tansania. Immer wieder unterstützen Klassen das Projekt durch klasseninterne Sammlungen oder private Spenden.





