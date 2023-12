VfR Aalen findet neuen Trainer: Cramers Nachfolger heißt Markus Pflanz

Anfang Dezember hatte Fußball-​Regionalligist VfR Aalen seinen Cheftrainer Tobias Cramer entlassen. Am Freitag gab der Verein nun bekannt, wer die abstiegsgefährdeten Aalener künftig trainieren wird: Markus Pflanz war zuletzt in der ersten belgischen Liga tätig.

Freitag, 29. Dezember 2023

Benjamin Richter

Nach seiner langjährigen Tätigkeit am DFB-​Stützpunkt, teilte der VfR Aalen mit, habe Markus Pflanz in der ersten belgischen Liga zwei Jahre lang Alexander Blessin beim KV Ostende assistiert und nach dessen Entlassung die Verantwortung beim Traditionsverein übernommen.

Für ein weiteres Jahr war Pflanz demnach in der gleichen Rolle an der Seite von Bernd Hollerbach bei VV St. Truiden, einem weiteren belgischen Erstligisten, tätig.

Zum Trainingsauftakt am 15. Januar soll Markus Pflanz im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.





Der gebürtige Fuldaer ist seit 2011 im Besitz der A-​Lizenz und absolviert derzeit die Fußballlehrerausbildung beim belgischen Fußballverband.„Mit Markus Pflanz gewinnen wir einen analytisch klaren und in der Ansprache direkten Trainer, der alle Gremien in unserem mehrstufigen Bewerbungs– und Auswahlverfahren überzeugt hat. Mit ihm gemeinsam wollen wir den VfR wieder in die Erfolgsspur bringen“ sagte Michael Weißkopf, Präsidiumssprecher des VfR Aalen.

