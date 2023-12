Klinik, Krisen, Hallenbad

Die Debatte um das Klinikkonzept des Kreises war ein zentrales Thema des Jahres. ie sieht die künftige Krankenhausversorgung im Kreis aus?

Sonntag, 31. Dezember 2023

Jürgen Widmer

Am 25. Juli entschied der Kreistag mit einem eindeutigen Ergebnis über das Konzept: Es gab lediglich eine Gegenstimme (von Gmünds früherem OB Wolfgang Leidig) und eine Enthaltung (von Ellwangens Alt-​OB Karl Hilsenbek).







Warum Gmünds OB Richard Arnold und Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein zugestimmt haben, lesen Sie im Jahresrückblick der Rems-​Zeitung in der Silvesterausgabe vom Samstag, 30. Dezember.



Bereits im Frühjahr 2022 hatten angesichts des Fachkräftemangels und der finanziellen Situation an den Kliniken die Alarmglocken geschrillt. Im laufenden Jahr schälte sich dann ein Konzept heraus, das ein Zentralklinikum in oder nahe der geografischen Mitte des Ostalbkreises vorsieht. Daneben sollen die Kliniken in Mutlangen und Ellwangen bestehen bleiben, allerdings in erster Linie der Grundversorgung dienen. Ergänzt wird dieses Konzept durch ein Gesundheitszentrum in Bopfingen.

