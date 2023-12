Musikverein Straßdorf entführt nach Böhmen und in die Disco

Die Adventszeit hat begonnen. Das merkt man nicht nur an den Adventskalendern der Kinder, dem winterlichen Wetter oder dem beginnenden Weihnachtsmarkt. Auch das traditionelle Konzert des Musikvereins Straßdorf ist ein deutlicher Hinweis auf die Adventszeit.

Dienstag, 05. Dezember 2023

Jürgen Widmer

In diesem Jahr präsentierte der Musikverein neben den Bläserklassen und dem Juniororchester ein großes gemeinsames Gesamtorchester aus Jugendlichen und Aktiven.Eröffnet wurde der Nachmittag von den Kindern und Jugendlichen des Musikvereins. Den Anfang machten die Kinder der Bläserklassen 3 und 4 mit ihrem Dirigenten Martin Pabst. Für die neue Bläserklasse 3 war es der erste Auftritt überhaupt, die Kinder spielen erst seit Beginn des Schuljahres zusammen und konnten dennoch schon zwei Musikstücke vortragen. Etwas routinierter war die Bläserklasse 4, die bereits ihr zweites Adventskonzert bestritt. Für den Adventsauftakt hatten die jungen Musiker neben zwei Märschen extra drei Weihnachtslieder einstudiert.

