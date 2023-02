Komet über Gschwend

Foto: Pfister

Am vergangenen Sonntagabend war der Himmel über Gschwend für einige Stunden sternenklar. Zu sehen war — ein Komet.

Mittwoch, 01. Februar 2023

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Es war der Komet mit dem Namen C/​2022 E3, der erst im März vergangenen Jahres entdeckt wurde. „Mit bloßem Auge war nichts zu sehen, deshalb habe ich ein paar Langzeitbelichtungen mit einem leichten Teleobjektiv gemacht“, schreibt unser Mitarbeiter Wolfgang Pfister, der auf den Aufnahmen aus Gschwend später den Schweifstern entdeckte.Noch bis Mitte Februar lässt sich der Komet von Deutschland aus beobachten. Dann geht er in den Morgenstunden mit dem Sternbild Stier unter. Am 1. Februar war er im Sternbild Giraffe der Erde mit 42,5 Millionen Kilometern am nächsten. Auf manchen Bildern besitzt der Komet eine grünliche Färbung. Experten vermuten, dass dies an zweiatomigem Kohlenstoff liegt.

