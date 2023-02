Gmünder Umgang mit Energie: Es leuchtet nicht ein

Foto: bri

Die Weihnachtsbeleuchtung brannte bis in den Februar, das Straßenlicht weiter die Nacht hindurch. Die Tafeln des Parkleitsystems leuchten rund um die Uhr, ohne dabei ihre Aufgabe zu erfüllen. Warum läuft in Schwäbisch Gmünd in Sachen Stromsparen so vieles schief?

Samstag, 11. Februar 2023

Benjamin Richter

Im Nachhinein fragt man sich des Öfteren, woran es gelegen hat. Und bereut mitunter, nicht über eine Kontrollgruppe aus einer weiteren Stadt Schwäbisch Gmünd verfügt zu haben, in der nicht am 26. Januar eine Anfrage der Rems-​Zeitung zur damals noch immer brennenden Weihnachtsbeleuchtung beim Presseamt eintrudelte und auch nicht am 8. Februar, bei noch immer brennenden Festtagslichtern, noch einmal telefonisch um die Beantwortung derselben gebeten wurde.

Hätte die Stadt auch ohne diesen Wink mit dem Zaunpfahl die Festbeleuchtung in der zweiten Februarwoche (sic!) abgeschaltet und abmontiert, oder wäre der Betrieb womöglich noch auf Wochen, gar bis in die Frühjahrsblüte hinein, fortgesetzt worden? Man wird es nie erfahren – denn die Stadt Schwäbisch Gmünd gibt es bekanntlich nur einmal.

Die Chronistenpflicht erfordert es, zu erwähnen, dass sowohl die ursprüngliche Anfrage als auch das Nachfassen beim Amt für Medien und Kommunikation unbeantwortet geblieben sind.





