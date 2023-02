Ukraine-​Krieg: Mahnwache in Gmünd

Foto: angieconscious /​pix​e​lio​.de

Vor fast einem Jahr hat Armee Putins die Ukraine überfallen. Seitdem tobt ein Krieg mit tausenden Toten. Am Jahrestag des Angriffs, am Freitag, 24. Februar, findet in Schwäbisch Gmünd eine Ausstellung mit Mahnwache statt.

Montag, 20. Februar 2023

Thorsten Vaas

Organisiert werden die Aktionen von Freiwilligen aus Deutschland und der Ukraine, die sich sehr schnell für gemeinsame Unterstützungsaktionen im vergangenen Jahr zusammengefunden haben und derzeit in der Gründungsphase des gemeinnützigen Vereins „Jednannja“ („Zusammenhalt“) befinden.Die Stadt Schwäbisch Gmünd und die anderen Kommunen im Ostalbkreis haben viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, solidarisieren sich von Kriegsbeginn an mit der Ukraine und zeigen ein großes Mitgefühl für die Bedürfnisse und Nöte der Menschen aus der Ukraine.Am Freitag, 24. Februar, beginnt der Gedenktag ab 15 Uhr auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd. „Dafür haben wir eine Ausstellung Chronologie des Krieges in der Ukraine, gemalte Kinderarbeiten, persönliche Geschichten von Betroffenen und die Art unserer Hilfeleistungen für die notleidenden Menschen in der Ukraine vorbereitet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Anschließend findet ab 17 Uhr eine Mahnwache mit Reden von Stadtbewohner, –bewohnerinnen und den Vertretern der Stadt Schwäbisch Gmünd statt. „Mit Beginn der Dämmerung wollen wir gemeinsam im Kreis Kerzen anzünden und für ein hoffentlich baldiges Ende des Krieges, für den Sieg der Gerechtigkeit, der territorialen Integrität, Freiheit und auf den lange ersehnten Frieden in der Ukraine singen.“

