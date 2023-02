Rechtzeitig zur Krötenwanderung aufgestaut: Schießtalsee bald mit Badespaß

Der Nabu Schwäbisch Gmünd hofft auf die Realisierung seiner Forderungen für eine verbesserte Zirkulation des Wasser und Aufwertung des Gewässers auch als Refugium für Tiere und Pflanzen. Höhere Eintrittspreise für das um den See erweiterte Bad, das in dieser neuen Form im Mai eröffnen soll, sind nicht im Gespräch.

Mittwoch, 22. Februar 2023

Benjamin Richter

Die Umgestaltung des Schießtalsees zu einem Badegewässer und einer erweiterten Naturschutzzone ist diesen Winter zügig voran gekommen.

Wie berichtet, hat Oberbürgermeister Richard Arnold in seiner Ansprache beim Neujahrsempfang mit der Ankündigung überrascht, dass die Gmünderinnen und Gmünder schon ab Mai wieder in ihrem alten Badesee am Bud-​Spencer-​Freibad schwimmen und planschen können.

Wegen mangelhafter Wasserqualität war der See gut 20 Jahre lang gesperrt und machte zuletzt mit völlig verwilderten Uferzonen einen bedauernswerten Eindruck. Es gibt aus unserer Leserschaft viele Fragen und Reaktionen zu dieser im Grunde erfreulichen Ankündigung des Oberbürgermeisters.

Vor allem der Nabu (Naturschutzbund Deutschland) hat sich zu Wort gemeldet. Der Gmünder Nabu-​Sprecher Walter Beck begrüßt zwar grundsätzlich die Bestrebungen von Stadt und Bäderverwaltung der Stadtwerke für die Verbesserung der Wasserqualität und die Wertigkeit der Naturschutzzone im Schießtal, jedoch sei die Aussage falsch, wonach das Konzept für die Umgestaltung gemeinsam mit Naturschutzverbänden erarbeitet worden sei.





Was der Nabu im Einzelnen fordert und welche Antworten die Stadtverwaltung zum „neuen, alten Badesee“ parat hat, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

