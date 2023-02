Start in die Bienenhaltung: Imkerverein Gmünd bietet Infoabend zu Einsteigerkurs

Foto: Frank Schührer

Der Imkerverein Schwäbisch Gmünd bietet 2023 wieder einen Imkerkurs für Einsteiger an. Das Angebot richtet sich an alle, die mit dem Imkern beginnen oder tiefere Einblicke in die Bienenhaltung erhalten möchten. Am Dienstag, 28. Februar, gibt es um 19 Uhr die Möglichkeit, bei einem Online-​Infoabend Näheres zum Imkerkurs zu erfahren.

Sonntag, 26. Februar 2023

Benjamin Richter

imker​-schwae​bisch​-gmuend​.de finden sich der Zugangslink sowie weitere Informationen. Der Kurs selbst startet am 14. März und besteht aus drei Theorieabenden und zwei Praxisschulungen. Alle Termine finden am Lehrbienenstand im Himmelsgarten im Stadtteil Wetzgau statt. Unterfinden sich der Zugangslink sowie weitere Informationen. Der Kurs selbst startet am 14. März und besteht aus drei Theorieabenden und zwei Praxisschulungen. Alle Termine finden am Lehrbienenstand im Himmelsgarten im Stadtteil Wetzgau statt.





