Casting: Erste Auftritte der KiKiFe-​Schauspieler

Das Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd ist zurück. Vom 20. bis 26. März findet die 30. Auflage des „KiKiFe“ statt. Am Samstag war Casting.

Sonntag, 05. Februar 2023

Thorsten Vaas

Zum Team des Casting-​Juroren gehören außerdem Walter Deininger als Festivalleiter und Brazil-​Chef, Eva-​Maria Dichtl von der Pädagogischen Hochschule, Jonathan Utecht als Mitglied der Filmproduktion Stuttgart sowie Produktionsleiter Ralph Häcker vom Gmünder Kulturbüro. Zwei Regieanwärterinnen, die 16-​jährige Lia Kerner vom Rosenstein-​Gymnasium und die 14-​jährige Annsophie Theinert vom Parler-​Gymnasium arbeiteten ein 15-​seitiges Drehbuch unter dem Titel „Der Fluch“ aus.

Beim 30. Internationalen Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd, das vom 20. bis 26. März stattfindet, soll es wieder eine große Auswahl aktueller Kinder– und Jugendfilme geben. Im „Wettbewerb Internationaler Kinder– und Jugendfilm“ konkurrieren Produktionen aus der ganzen Welt um den begehrten Preis der Kreissparkasse Ostalb. Drei unabhängige Jurys, darunter eine Kinderjury, bewerten dann die Wettbewerbsfilme und geben ihren Gewinner bei der großen KiKiFe-​Gala bekannt. Nur „Filme schauen“ ist aber noch nicht alles: Im Rahmen der pädagogischen Betreuung des Festivals bereiten Studierende der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zu ausgewählten Vorstellungen ein vielseitiges Begleitprogramm vor. Darüber hinaus bieten Workshops einen interessanten Einblick in die faszinierende Welt des Films. Nicht zuletzt werden prominente Gäste aus der Filmbranche erwartet. Veranstalter sind das Brazil-​Kino, die Pädagogische Hochschule und das Kulturbüro Schwäbisch Gmünd. Das Festival wird gefördert von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-​Württemberg (LFK) und der Medien– und Filmgesellschaft Baden-​Württemberg (MFG).

Einmal in einem Film mitzuwirken, ob vor, oder hinter der Kamera. Davon träumen viele Kinder und Jugendliche. In Schwäbisch Gmünd kann für sie dieser Traum beim Internationalen Kinderkinofestival wahr werden. Tipps und Tricks dazu bekamen zwei Jungs und 18 Mädchen am Samstag von Schauspielerin Heike Trinker. Im Brazil-​Kino zeigte sie ihnen als Casting-​Mitglied, wie die sie ihre Rollen darbieten können. „Mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die Liebe zum Kino zu vermitteln, macht mir unfassbar viel Spaß“, meint die Schauspielerin.

