Geldautomat in Böbingen gesprengt — Zeugen gesucht

Die Polizei gibt am Sonntagmittag weitere Details zum gesprengten Bankautomaten in Böbingen bekannt. Wer hat etwas beobachtet?

Sonntag, 05. Februar 2023

Thorsten Vaas

Der Kriminaldauerdienst Schwäbisch Gmünd ermittelt nun. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter 07361/​5800 in Verbindung zu setzen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Geldautomat und der Kontoauszugsdrucker in der Raiffeisenbank gegen 2 Uhr aufgesprengt wurden. „Die Täter erlangten jedoch kein Bargeld“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Allerdings richteten sie an den Geräten einen Schaden von rund 40.000 Euro an. Das Gebäude wurde nach Polizeiangaben nicht beschädigt. Die Feuerwehr war ebenfalls am Tatort und belüftete den verrauchten Vorraum, so dass dieser gefahrlos betreten werden konnte.