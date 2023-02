Erdbeben: Trauer auch im Ostalbkreis

Aalens Partnerstadt Antakya im Südosten der Türkei ist verwüstet. Hunderte türkischstämmige Bürger des Ostalbkreises bangen und hoffen um Freunde und Verwandte. Die Gmünder THW-​Helfer sind startbereit.

Montag, 06. Februar 2023

Alexander Gässler

„Die Nachrichten im Fernsehen und auch meine privaten Informationen über Bekannte und Verwandte werden von Stunde zu Stunde immer schlimmer und furchtbarer.“ Das sagt Bilal Dincel, türkischstämmiger Gmünder Geschäftsmann, früherer Stadtrat — und auch erfahrener Erdbeben-​Helfer.







Die Folgen der Erdbeben-​Katastrophe in der Südtürkei in der Grenzregion zu Syrien sind noch kaum zu übersehen. Es ist zu befürchten, dass die Dimension ähnlich grausam ist wie bei den beiden Jahrhundert-​Erdbeben im August und im November 1999 in der Marmara-​Region, rund 150 Kilometer östlich von Istanbul. Damals hatte Bilal Dincel in Zusammenarbeit mit der Rems-​Zeitung und einem starken Team von türkischen und deutschen Helfern aus Schwäbisch Gmünd und Istanbul eine umfangreiche und erfolgreiche Hilfsaktion auf die Beine gestellt.







Wie groß der Schock in Gmünd ist und wie sich die Helfer auf ihren Einsatz vorbereiten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



















