Feuerwehr Wetzgau: Märchenfasching mit perfekter Stimmung

Der Faschingsball der Wetzgauer Floriansjünger lockte am Samstag viele Gäste in die Friedensturnhalle. Ab 19:59 Uhr strömten kreativ kostümierte Partygäste in die von den fleißigen Helfern liebevoll märchenhaft dekorierte Turnhalle.

Montag, 06. Februar 2023

Gerold Bauer

20 Sekunden Lesedauer



Da fühlten sich Närrinnen und Narren sowie die Guggenmusik Überdruck, der Gmünder Hofstaat mit Prinzengarde und befreundete Narrenzünfte sofort wohl. Die familiäre Stimmung „Made in Wetzgau“ ist ein Phänomen: Ohne Zögern und ohne Aufforderung kam Begeisterung vom ersten Ton der Band „Almrocker“ hoch, und dichtes Gedränge herrschte auf der Tanzfläche.

