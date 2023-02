Lorch: NABU sammelt alte Handys

Der NABU Lorch sammelt alte Handys. Ziel ist, wertvolle Stoffe wiederzuverwenden.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Nicht nur Handys, sondern auch ausgediente elektronische Geräte wie Tablets, Netzteile, Ladekabel und Headsets können an den Sammelstellen abgegeben werden, die der NABU Lorch nun eingerichtet hat. Vier große Sammelboxen wurden an folgenden Stellen aufgestellt: Rathaus in Lorch Stadtbücherei in Lorch ; bei den Schulen auf dem Schäfersfeld , im Gebäude der Ganztagesbetreuung.Warum der Nabu diese alten Geräte sammelt? Damit der edle Schrott fachgerecht recycelt wird und die wertvollen Stoffe, wie Gold, Nickel, Kupfer, Kobalt und andere wiederverwendet werden können. Auch die sonstigen Bestandteile wie Akkus, Leiterplatten, Antennen, Lautsprechern und Mikrofone sollen wieder verwendet werden. „Beim Recycling können etwa 80 Prozent der Bestandteile wiederverwertet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die gewonnenen Rohstoffe ersetzen so neues Material, das sonst in der Natur abgebaut werden müsste. „Weltweit wurden 2019 circa 1,8 Milliarden Handys verkauft. Und in einem Handy stecken ungefähr 306 Milligramm Silber, 30 Milligramm Gold und in einem Akku etwa 6,3 Gramm Kobalt.“ Die meisten Handys aber würden die Leute wegwerfen, obwohl diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.Der NABU Partner AfB bereitet die funktionsfähigen Geräte wieder auf und verkauft sie. Nicht funktionsfähige Handys werden recycelt. Der NABU erhält dafür einen festen jährlichen Zuschuss und dieses Geld fließt in einen Insektenschutzfonds.Wer sein Handy also abgibt, unterstützt damit lokale NABU-​Projekte zum Insektenschutz. Weitere Informationen über dieses Projekt erfährt man unter NABU-​Insektenschutzfonds

