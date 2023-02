Grünes Licht für „grüne Urbanität“ vom Gemeinderat Gmünd

Der Gemeinderat hat die „grüne Urbanität“, das Konzept mit Leitlinien für eine nachhaltige Stadtentwicklung, beschlossen. Rund ein Drittel der Ratsmitglieder enthielt sich in der Abstimmung. Konkrete Baumaßnahmen sind mit dieser Entscheidung noch nicht verbunden.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Benjamin Richter

Dass die Stadt etwas unternehmen muss, um nachhaltiger zu werden, die Mikroklimata in ihrem Kern zu verbessern und zugleich die Aufenthaltsqualität zu steigern, darüber waren sich am Mittwochabend bei der Sitzung des Gmünder Gemeinderats in Congress-​Centrum Stadtgarten alle gewählten Vertreter einig.

Darüber, wie das geschehen soll, gingen die Meinungen jedoch, wie schon vor Wochenfrist im Klima– und Bauausschuss, auseinander.

Weil seine Fraktion mit dem bisherigen, von Landschaftsarchitekt Jochen Köber vorgelegten Konzept nicht einverstanden war, beantragte Sebastian Fritz (Linke), die sogenannten Fokusbereiche Marktplatz, Johannisplatz und Bocksgasse aus den Leitlinien auszuklammern und dieses zunächst nur für die restlichen Bereiche – Fritz sprach von einem Anteil von 90 bis 95 Prozent, der im Rat unstrittig sei – zu beschließen.

Aus den anderen Fraktionen schlug dem Antrag ein geteiltes Echo entgegen.





Wie der Gemeinderat letztlich über den Antrag abstimmte und warum der Faktor Zeit bei den Planungen für eine „grüne Urbanität“ durchaus von Bedeutung ist, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

