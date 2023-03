Viele offene Rechtsfragen bei ChatGPT

Der KI-​Chatbot des US-​Unternehmens Open AI beschäftigt auch Juristen. Dabei geht es unter anderem um das Urheberrecht und um Fragen der Haftung. Was ChatGPT-​Anwender über die rechtlichen Rahmenbedingungen wissen sollten.

Freitag, 10. März 2023

Benjamin Richter

KI-​Textgeneratoren wie ChatGPT werden auch in Unternehmen und Institutionen genutzt. Das führt zu rechtlichen Fragen, auf die es teilweise noch keine eindeutigen Antworten gibt. Ein Überblick.Texte, die das System produziert, sind bislang nicht urheberrechtlich geschützt. „Das deutsche Urheberrecht schützt nur persönliche geistige Schöpfungen“, sagt Julia Dönch, Partnerin bei der Wirtschaftskanzlei CMS. Und solche Werke können per se nur von Menschen geschaffen werden.Auch der Hersteller der Software kann bis jetzt kein Urheberrecht an den Texten geltend machen. Dönch hält es aber für möglich, dass es hier angesichts des rasanten Fortschritts Änderungen geben könnte. „Man kann sich schon fragen, ob es richtig ist, daran festzuhalten, dass der Schöpfer einer geistigen Leistung immer nur ein Mensch sein kann.“ Vielleicht müsse künftig anerkannt werden, dass bis zu einem gewissen Grad auch Maschinen solche Leistungen erbringen können.

