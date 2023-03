Die Gmünder Normannia gewinnt beim TSV Berg mit 3:1 (1:1)

Foto: Stoppany

Fußball-​Verbandsligist Normannia Gmünd revanchiert sich für 0:1-Niederlage im Heimspiel. Die Gmünder Tore erzielen Jermain Ibrahim und Alexander Aschauer, der nach der Pause zweimal trifft. Der 1. FCN festigt damit den zweiten Tabellenplatz.

Sonntag, 12. März 2023

Thomas Ringhofer

Beide Mannschaften kamen gut in die Partie und legten sofort ein hohes Tempo vor. Doch mit der ersten Torchance gingen die Normannen in der zehnten Minute in Führung. Begünstigt wurde das 1:0 durch einen Abstimmungsfehler zwischen Torwart und Abwehr, dadurch konnte Alexander Aschauer die Vorarbeit per Kopf leisten und Jermain Ibrahim den verunglückten Abwehrversuch zum Führungstreffer vollenden.







Den ausführlichen Spielbericht von Claus-​Jörg Kirschke lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Es war bitterkalt in Berg und die Gastgeber taten über 90 Minuten alles, damit sich die Zuschauer nicht an diesem Spiel erwärmen konnten. Die TSVler versuchten mit allen Mitteln, die Gmünder nicht ins Spiel kommen zu lassen, gingen rustikal zu Werke und versuchten ihrerseits speziell in der ersten Hälfte mit viel Druck, Einsatz und Kampf die Gäste in Bedrängnis zu bringen. Doch das Positive bei der Normannia 2023 ist, die Jungs von Zlatko Blaskic nahmen den Kampf an, hielten dagegen und ließen sich nicht den Schneid abkaufen. Insgesamt muss man erneut vor dieser Einstellung und Bereitschaft alles zu geben, um diese drei Punkte mit zu nehmen, den Hut zu ziehen.

