Die „Rainbow Refugees“: Hilfe für queere Geflüchtete in Schwäbisch Gmünd

Foto: fleisa

John, Ali, Ahmed, Jean und Sami haben eines gemeinsam: Sie wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt, vom Staat oder von der eigenen Familie. Bei den „Rainbow Refugees“ in Schwäbisch Gmünd finden sie Unterstützung und Sicherheit.

Montag, 13. März 2023

Sarah Fleischer

58 Sekunden Lesedauer



Das Wohnprojekt ist eine Anlaufstelle für queere Geflüchtete; bietet ihnen nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Hilfe im Alltag, bei bürokratischen Angelegenheiten und – vielleicht am wichtigsten – eine Gemeinschaft, Menschen, mit denen sie sich austauschen können. Denn viele der Rainbow Refugees haben eine ähnliche Geschichte: Sie sind geflohen, weil ihre Familie oder gar der Staat in ihrer Heimat sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt.

Die Fluchtgeschichten sind unterschiedlich, aber jede auf ihre Weise bewegend. Etwa die von Sami, der an der polnisch-​berlarussischen Grenze Opfer von Pushbacks wurde.



