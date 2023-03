Heubacher Schüler erweitern Wortschatz mit „Creepy crawlies“

Beim „Bilingualen Unterricht“ an der Realschule Heubach geht es um die praktische Anwendung der englischen Sprache auch in den Sachfächern, um damit eine alltagstaugliche Sprachkompetenz zu fördern, die auch in Beruf und Studium hilfreich ist.

Dienstag, 14. März 2023

Benjamin Richter

„Creepy crawlies“ sind Vokabeln, die nicht unbedingt zum Wortschatz eines regulären Unterrichts der Realschule gehören. Die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen sprechen zum Beispiel im Fach „Bildende Kunst“ mit Lehrerin Winyard über die Merkmale von Insekten – und das auf Englisch!

Im Bilingualen Unterricht wird nämlich zusätzlich zum „normalen“ Unterricht in weiteren Sachfächern Englisch gesprochen.

Die Heubacher Realschülerinnen und –schüler sind mit Begeisterung dabei und reden munter darauf los, denn eine Bewertung der Sprache – so wie sonst im klassischen Englisch-​Unterricht – findet in diesem Fall nicht statt.

Im Vordergrund soll stattdessen die Freude und die Motivation für das Sprechen stehen.





