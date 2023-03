Kreisputzete: Fast 18.000 Personen beteiligten sich im Ostalbkreis an der Aktion

Fotos: Gerold Bauer, Nico Fuchs, Stadtverwaltung Lorch, Gemeindeverwaltung Täferrot beziehungsweise Eschach

Von den rund 314.000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Ostalbkreises beteiligten sich knapp 18.000 am Samstag an der 19. Gemeinschaftsaktion „Kreisputzete“. Vor allem entlang von Straßen, aber auch auf Spielplätzen, in Waldgebieten und entlang von Gewässern wurde von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern — darunter fast die Hälfte Kinder — vom weggeworfenen Verpackungen bis hin zu Sperrmüll sowie alten Autoreifen oder kompletten Fahrrädern — alles Mögliche eingesammelt.

Samstag, 18. März 2023

Gerold Bauer

56 Sekunden Lesedauer



Schulklassen waren zum Teil schon am Freitag unterwegs, aber die meisten Ehrenamtlichen trafen sich am Samstag um 9 Uhr an den Ausgabe-​Stationen für Handschuhe und Müllsäcke. Vereine, Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und auch Einzelpersonen machten sich danach auf den Weg, um die Landschaft von all dem zu befreien, was dort achtlos weggeworfen oder illegal „entsorgt“ worden war. Die Säcke wurden zur Abholung durch die GOA am Straßenrand bereit gestellt oder mit Anhängern zu Sammelplätzen transportiert.



Landrat Dr. Joachim Bläse nahm in Lindach und Täferrot an der gemarkungsübergreifenden Aktion teil. Tatkräftig dabei war auch der Täferroter Pfarrer Uwe Bauer, der in diesem Zusammenhang an die Bewahrung der Schöpfung als biblischen Auftrag erinnerte. Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron hatte den feinen Zwirn im Schrank gelassen und war gemeinsam mit der Gmünder Jugendfeuerwehr im Wald zwischen der Oststadt und dem Hardt unterwegs.









Unsere Bilder entstanden in Gmünd, Lindach, Täferrot, Lorch, Eschach und Ruppertshofen. Lesen Sie dazu den Bericht in der Rems-​Zeitung am Montag, 20. März!



