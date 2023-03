Chocal-​Erfindung: Kompost-​Verpackung aus Gmünd

Adventskalender, Zahnbürste, Osterhasen und Käse haben eines gemeinsam: Müll. Verpackt sind sie in Kunststoff, Aluminium und anderen Materialien, die zwar wertvoll, doch wenig nachhaltig sind. Mit zwei Erfindungen sagt die Schwäbisch Gmünder Firma Chocal dem Verpackungsmüll den Kampf an.

Sonntag, 19. März 2023

Thorsten Vaas

52 Sekunden Lesedauer



Stramm und stumm steht die Phalanx der Hasen im Regal. Ein paar Tage noch, dann hat ihr Stündlein geschlagen. Aufreißen, aufessen, mit einem Haps die Ohren ab. Dieses Schicksal blüht den mehr als 200 Millionen Schoko-​Hasen, die die deutsche Süßwarenindustrie zu Ostern produziert und als golden, lila, rot verpackte Belohnung nach der Fastenzeit in Supermärkte stellt. Was von den zuckersüßen Mümmelmännern in den Tagen nach Ostersonntag übrig bleibt, ist Müll. Hauchdünne Alufolie. Eine allein – kaum der Rede wert. Alle zusammen bringen es auf Tonnen an Metallschrott, der auf den Wertstoffhöfen neben den Bergen an Verpackungsplastik die Dimension eines Problems symbolisiert, das immer weiter wächst. Es gibt zu viel Müll, zu wenig Recycling und zu wenig echte Kreislaufwirtschaft. Die Gmünder Firma Chocal will das ändern. Mit einer Erfindung, die schon bald im Supermarkt stehen soll: Eine Verpackung, die sich vollständig zu Hause kompostieren lässt. Eine Lösung für das Müllproblem?

