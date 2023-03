Bergwacht Gmünd stellt Hutewald wieder her

Foto: Tobias Fuchs

Dieses Jahr hat sich die Bergwacht Schwäbisch Gmünd einiges im Naturschutz vorgenommen. Nun haben die Mitglieder viel Arbeit in den Hutewald am Kalten Feld investiert.

Donnerstag, 23. März 2023

Thorsten Vaas

Südlich der Bergrettungswache Kaltes Feld liegt eine rund ein Hektar große, an die Wacholderheiden angrenzende Waldfläche. Sie wurde historisch als Hutewald genutzt. Diese, vom Mittelalter bis in die Neuzeit weit verbreitete Bewirtschaftungsform, ist heute weitgehend verschwunden. Im Unterschied zu den heute vorherrschenden „Hoch– /​Altersklassen Wäldern“ zeichnen sich Hutwälder durch deutlich weitere Baumabstände aus. Die Beweidung verhinderte, dass Sträucher und junge Bäume Lücken in der Krone füllen können.Über Generationen wurden solche Wälder bewirtschaftet. Es entstanden parkartige, lichtdurchflutete Landschaften. Bis heute dienen sie Landschaftsarchitekten als Vorbilder bei der Anlage von Parkanlagen, wie dem Englischen Garten in München. Besonders bedeutsam ist diese Bewirtschaftungsform auch für den Naturschutz. Das zwischen den Bäumen eindringende Sonnenlicht ermöglicht das Vorkommen einer Vielzahl an Arten. Dazu kommt, dass die Bäume auf den Weideflächen gewöhnlich sehr große Kronen entwickeln. Da immer kleine Teile der Kronen absterben, bieten diese Bäume Lebensraum für totholzbewohnende Arten.In den vergangenen Monaten wurde mit Abstimmung zwischen Forst, Landschaftspflegeverband und dem Schäfer der Hutewald an der Bergrettungswache wieder hergestellt. Dazu mussten einige Bäume gefällt werden. Anschließend wurde die Weide mühevoll von Astmaterial befreit. Die Arbeiten sind nun fast abgeschlossen, sodass die Flächen ab diesem Jahr wieder mit Schafen beweidet werden können.

