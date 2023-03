Daniel Hope eröffnet Festival

Daniel Waldhecker

Der Geiger Daniel Hope wird das 35. Festival Europäische Kirchenmusik eröffnen. Unter dem Motto „Das Wunderbare“ stehen vom 14. Juli bis 6. August 36 Konzerte, Gottesdienste und Begleitveranstaltungen, gestaltet von herausragenden Interpreten auf dem Programm.

Donnerstag, 23. März 2023

Jürgen Widmer

34 Sekunden Lesedauer



Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 24. März. Karten sind erhältlich im Internet unter kirchen​musik​-fes​ti​val​.de

Wer sonst noch zu Gast ist, und was Zirkus mit Kirchenmusik zu tun hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Neben dem Stargeiger Daniel Hope, sind auch noch das britische Vokalensemble „Voces8“ oder „New York Polyphony“ (USA) zu Gast. Ludger Lohmann erhält nach seinem Orgelkonzert den Preis der Europäischen Kirchenmusik 2023. Darüber hinaus wird der 18. Internationale Wettbewerb für Orgelimprovisation ausgetragen, und im Meisterkurs Chordirigieren mit Kursleiterin Lone Larsen und „VoNo“ aus Schweden liegt der Fokus auf nordischem Repertoire und innovativer Chorleitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



163 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen