Abtsgmünder Frühling mit Gartentechnik und Kinderkarussell

Beim Abtsgmünder Frühling hat der Gewerbe– und Handelsverein Produkte und Lösungen präsentiert. Bei recht wechselhaftem Wetter bot sich Einwohnern und Auswärtigen in der Lein-​Kocher-​Gemeinde eine erste Gelegenheit zu einem Frühlings-​Einkaufsbummel.

Montag, 27. März 2023

Benjamin Richter

Die Bandbreite reichte von Jubiläums– und Sonderverkäufen bis zu Informationsangeboten für die Seniorenbetreuung, einem Schaugarten in Neubronn und einer Kinderbedarfsbörse in Hohenstadt. Während in Abtsgmünd entlang der Hauptstraße, in der Ortsmitte und auf dem Rathausplatz der Schwerpunkt auf den Gegenständen des alltäglichen Bedarfes lag, war im Gewerbegebiet Osteren Aktuelles und Innovatives aus Haus-​, Forst– und Gartentechnik zu sehen.





Wo bei einer Verschnaufpause Naturschätze entdeckt werden konnten und warum auch die kleinen Besucher nicht zu kurz kamen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. März. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Auch wenn das Wetter sich nicht von seiner besten Seite gezeigt hat, haben viele Abtsgmünder, aber auch auswärtige Besucher am Sonntagnachmittag die Gelegenheit genutzt, sich beim Abtsgmünder Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag über das breit gefächerte, vielfältige Angebot der teilnehmenden Mitgliedsbetriebe des örtlichen Gewerbe– und Handelsvereins zu informieren.

