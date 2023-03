Bürgerdialog zu Kliniken im Ostalbkreis: Notfallhilfe soll vor Ort bleiben

Im Gmünder Stadtgarten hat am Montagabend der erste von kreisweit vier Bürgerdialogen zur Zukunft der Kliniken Ostalb stattgefunden. Viele der rund 200 Teilnehmer schrieben ihre Wünsche auf – sie sollen bald dem Kreistag als Entscheidungsgrundlage dienen.

Ein eher ungewohntes Bild bot sich den interessierten Besucherinnen und Besuchern am Montag im Leutze-​Saal: Der Raum im Congress-​Centrum Stadtgarten, der in den vergangenen Jahren so manche Gemeinderatssitzung beherbergte, lud bis auf einige wenige Stühle so gar nicht zum Sitzen ein.

„Dafür sind wir auch nicht gekommen“, bekräftigte Landrat Dr. Joachim Bläse in seiner Begrüßung, „sondern zum Arbeiten.“ Mit dabei: Mitarbeiter aus der Medizin, der Pflege und der Verwaltung des Klinikverbundes, die für Gespräche mit den Bürgern zur Verfügung und ihnen bereitwillig Rede und Antwort standen. Ein Angebot, von dem die Gäste rege Gebrauch machten.

Damit die Wünsche, Anregungen und Forderungen der Menschen aus dem Raum Gmünd jedoch nicht nur vom Klinikpersonal gehört, sondern auch von den Mitgliedern des Ostalb-​Kreistags gelesen und bei ihrer Entscheidung über die Zukunft der hiesigen Kliniklandschaft berücksichtigt werden, lagen auf den Stehtischen Klebezettel und Filzstifte aus, mit denen die Anliegen verschriftlicht werden konnten.

Schon nach wenigen Minuten zierten zahlreiche Post-​it-​Haftnotizen in verschiedenen Farben die Stellwände der fünf „Themen-​Inseln“, auf denen das Gespräch zu personellen wie qualitativen Anforderungen, der demografischen Entwicklung, Investitionen in Klinikstandorte, der regionalen Gesundheitsversorgung sowie den Plänen des Bundes gesucht werden konnte.





Welche Wünsche und Anregungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Montagabend besonders häufig an die Stellwände im Leutze-​Saal hefteten, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. März. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

