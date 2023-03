Kliniken Ostalb: Viel Feedback auf Klebezetteln für den Kreistag

Die Krankenpflege als Berufsfeld attraktiver machen, rund um die Uhr eine Notfallversorgung ermöglichen und dabei den Standort Mutlangen nicht schwächen: Beim Bürgerdialog im Gmünder Stadtgarten brachten die Einwohner ihre Forderungen zu Papier.

Dienstag, 28. März 2023

Benjamin Richter

Die Folgen des Personalmangels sind an den Kliniken Ostalb seit einiger Zeit spürbar. Landrat Joachim Bläse hatte dazu am Montagabend eine ernüchternde Zahl im Gepäck: 140 Betten sind ihm zufolge derzeit in den Kliniken im Kreis nicht belegt, weil das entsprechende Personal fehlt.

„Warum wir etwas ändern müssen“, so waren denn auch zwei der fünf Themeninseln beim Bürgerdialog im Congress-​Centrum Stadtgarten betitelt, an denen es um die Qualität der Versorgung sowie eben um das Personal und den Mangel an Fachkräften ging.

Dass etwas geändert werden müsse, um im Gesundheitswesen zukunftsfähig zu bleiben, sei allen Beteiligten klar, berichtete Bläse aus zahllosen Gesprächen – nun gehe es um das Wie, darum, welchen Weg der Kreis bei der Neuausrichtung der Kliniken einschlägt.

Dass dabei auch die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen und gehört werden sollen, das hatte im Dezember der Kreistag beschlossen und den Weg für vier Bürgerdialoge in Gmünd, Bopfingen, Aalen und Ellwangen freigemacht.

Wie groß das Interesse an dem Thema ist, zeigte die rege Teilnahme der Bevölkerung: So fanden für das Beteiligungsformat rund 200 Gmünderinnen und Gmünder sowie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden den Weg in den Leutze-​Saal.

„Weiter wie bisher ist keine Option“, unterstrich Nachhaltigkeitsfachmann Manuel Hilscher vom Kommunikationsbüro Ulmer, der den Abend kurz und prägnant anmoderierte.





Warum nicht jede Post-​it-​Notiz auf Anhieb an der richtigen Stellwand landete und auf welchen Beschluss von 2017 mehrere Teilnehmer aufmerksam machten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

