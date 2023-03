Sanierung beim Bezirksamt Bettringen

Samstag, 04. März 2023

Thorsten Vaas

Gmünd hat elf Teilorte. Da kommt eine lange Liste zusammen, die in den kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Beispiel Bettringen. Die Stadt will das Bezirksamt barrierefrei machen. Aber Fenster und Dach sind nicht dicht. Also soll das Gebäude auch energetisch saniert werden. Für die CDU jedenfalls hat das Bezirksamt erste Priorität. „Jetzt sind wir dran“, meinte Johannes Barth im Ortschaftsrat. „Jetzt müssen sich andere hinten anstellen.“Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert hatte zuvor die Bettringer Projektliste vorgestellt und für eine Priorisierung geworben. Das war schnell erledigt. Elena Risel beantragte im Namen der CDU Mittel für die Gestaltung und den Grunderwerb für eine neue Ortsmitte. Johannes Zengerle (SPD) mahnte Belagsarbeiten an. Auf mehreren Straßen steht ihm zufolge nach Regen das Wasser. Als Fußgänger komme man nicht trocken vorbei.Die laut Ortsvorsteher sehr heruntergekommene Bushaltestelle Neißestraße soll wie die Bushaltestelle Donaustraße ausgebaut werden. Tickert warb außerdem für 60000 Euro für Projekte auf der „Berliner Meile“ und sprach sich für 20 Tische für die Ortschaftsratssitzungen im Pavillon der Uhlandschule aus. Die Tische müssen bislang nämlich jedes Mal vom Bauhof „rangekarrt“ werden.Priorität hat für den Ortsvorsteher ferner die Sanierung der Sporthallen im Schulzentrum Strümpfelbach, sowie die Sanierung der Decken und Wände der Uhlandhalle. Auf die bereits beschlossene Sanierung der Skateranlage wartet man in Bettringen noch. Die beauftragte Firma sei bislang nicht dazu gekommen, meinte Ortschaftsrat Barth.

