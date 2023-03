3:2 — DJK Gmünd feiert zum Abschluss einen Heimsieg gegen Tübingen

Im letzten Spiel der Volleyball-​Regionalliga vor heimischer Kulisse drehen die Gmünderinnen einen 1:2-Satzrückstand. Weil die TSF Ditzingen gegen Mannheim mit 3:1 gewinnt, verdrängt Ditzingen die DJK vom zweiten Tabellenplatz.

Die Revanche ist gelungen. In spannenden fünf Sätzen setzte sich die Mannschaft von Chefcoach Christian Hohmann vor rund 200 Zuschauern in der Großsporthalle gegen den FC Tübinger Modell durch. Dass das letzte Heimspiel gegen den Tabellenvierten von Erfolg gekrönt war, lag an zwei Knackpunkten: Nach einer umstrittenen Schiedrichterleistung gegen die DJK des ansonsten sicheren Gespanns, wachte das Publikum auf und gab der Mannschaft den dringend nötigen Rückenwind. Zudem verzockte sich Tübingens Trainer Manuel Hubert, als er im Gefühl des sicheren Sieges im vierten Durchgang die junge Elisabeth Schilke als Zuspielerin brachte. Am Ende war das 3:2 (25:20, 19:25, 14:25, 28:26, 16:14) für die Gmünderinnen auch ein Sieg des Willens, den sie zwischenzeitlich vermissen ließen. Nach nervenaufreibenden zwei Stunden feierten die Zuschauer die DJK-​Mädels.





Wie die Partie verlief und was der DJK-​Trainer nach diesem Krimi sagte, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



