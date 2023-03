Handball: TSB unterliegt in letzter Sekunde

Beim Spitzenreiter der Handball-​Oberliga, TV Bittenfeld II, läuft der TSB Gmünd die ganze Zeit einem Rückstand hinterher und startet erneut eine furiose Aufholjagd. Ein Kempa-​Trick in der Schlussszene besiegelt die unglückliche 30:31 (13:17)-Niederlage.

Sonntag, 05. März 2023

Thomas Ringhofer

Beherzter Kampf, bitteres Ende. Drauf und dran war der TSB Gmünd am Samstagabend, wie schon drei Wochen zuvor beim Tabellenvierten TSG Söflingen (31:31-Remis nach 18:25-Rückstand) verloren geglaubte Punkte aus fremder Halle zu entführen. Entsprechend hoffnungsvoll hatte es die mitgereisten Gmünder Fans in der letzten Spielminute längst nicht mehr auf ihren Sitzen gehalten, nachdem sich ihr Team in Bittenfeld den 30:30-Ausgleich erkämpft und schließlich sogar die Siegchance in der Hand hatte. Zum Pechvogel wurde dann ausgerechnet ein Spieler, der einst für die Jugendteams des Bundesligisten aktiv und vor dieser Saison zum TSB heimgekehrt war. Die große Wiedersehensfreude mit den Ex-​Kollegen vom TVB II spielte wohl keine unwesentliche Rolle, als Andreas Maier 25 Sekunden vor Schluss zu überhastet aus der zweiten Reihe abschloss – und die Kugel am Tor vorbeisetzte.





„Vielleicht wollte ich unbedingt der Mann sein, der es entscheidet“, gab der 21 Jahre junge Rückraumspieler anschließend zu: „Im Nachhinein war es eine blöde Entscheidung, nicht ins Eins-​Gegen-​Eins zu gehen und damit vielleicht ein Foul zu ziehen. Daraus muss ich lernen.“







Den ausführlichen Spielbericht von Nico Schoch lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



