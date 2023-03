Mehr Anmeldungen als gedacht: Kindergarten Heuchlingen bildet sechste Gruppe

Einstimmig macht der Gemeinderat Heuchlingen den Weg für eine zusätzliche Kleingruppe für Kinder ab drei Jahren frei. Ohne diese Neuerung hätte der Kindergarten „Arche Noah“ bereits im kommenden Herbst nicht mehr alle Anmeldewünsche berücksichtigen können.

Mittwoch, 08. März 2023

Benjamin Richter

Erst im Januar 2020 bezogen, stößt der Kindergartenneubau „Arche Noah“ in der Heuchlinger Schulstraße nun bereits an seine Kapazitätsgrenzen. Das lässt der Beschluss erkennen, zu dem der Gemeinderat der Kommune im Leintal in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gelangte.

Demnach soll zum kommenden Kindergartenjahr 2023/​24 eine weitere, sechste Gruppe in dem Kindergarten eingerichtet werden. In den bisherigen fünf Gruppen mit einer Maximalzahl von 95 Plätzen hätten der Beschlussvorlage zufolge nicht mehr alle von ihren Eltern angemeldeten über dreijährigen Kinder aufgenommen werden können.

Derzeit werden in der „Arche Noah“ zwei Gruppen mit insgesamt maximal 20 Kindern unter drei Jahren und drei Gruppen mit zusammen höchstens 75 Kindern über drei Jahren betreut.

Nachdem die im Januar dieses Jahres erhobenen Anmeldezahlen für das im September startende Kindergartenjahr ausgewertet worden seien, legt Bürgermeister Peter Lang dar, habe die Verwaltung festgestellt, dass in den vorhandenen Gruppen nicht alle Anmeldewünsche für über Dreijährige berücksichtigt werden können.





Welche Handlungsoptionen die Gemeindeverwaltung geprüft hat, um weiterhin eine umfängliche Kinderbetreuung gewährleisten zu können, und von welcher Betriebserlaubnis die Bildung der zusätzlichen Gruppe noch abhängt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. März. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch online im iKiosk.

