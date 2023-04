Altersgenossen feiern in der Bohlenstube am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd

Foto: agv 1967

Wenn jemand im „Hinterzimmer“ Geschäfte abwickelt, hat das meistens ein „G’schmäckle“. Wenn die Gmünder Altersgenossen am Marktplatz im Hinterzimmer feiern, dann zeugt das von gutem Geschmack in Sachen Essen und Trinken.

Montag, 10. April 2023

Gerold Bauer

Ein runder Geburtstag steht für die Altersgenossen des Gmünder Jahrgangs 1967 heuer zwar nicht ins Haus, aber ausgelassen miteinander feiern — das geht ja trotzdem. Und so traf man sich in der „Bohlenstube“, einem historischen Hinterzimmer am oberen Marktplatz, und verbrachte dort einen stimmungsvollen Abend mit gutem Essen und erlesenen Weinen.

