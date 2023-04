Turnen: TV Wetzgau II mit deutlichem 80:1-Sieg

Im letzten Heimwettkampf dieser Oberliga-​Saison empfingen die Wetzgauer Turner die Gäste aus Wangen-​Eisenharz. Diese hatten gegen das Gmünder Team keine Chance. Am 29. April geht es am letzten Kampftag in Nürtingen für die Wetzgauer nun um die Meisterschaft und den möglichen Aufstieg in die 3. Liga.

Freitag, 14. April 2023

Thomas Ringhofer

Die Wetzgauer starteten am Boden in den Wettkampf. Nicklas Sternisa zeigte die letzte Übung am Boden, und nach vier soliden Übungen führten die Gmünder bereits mit elf Scorepunkten.





Am Pauschenpferd starteten Manuel Fuks und Simeon Bareiß in den Wettkampftag. Alle vier Duelle konnten gewonnen werden – das waren weitere 15 Scorepunkte.





Und wenn es bei den Turnern aus Gmünd läuft, dann richtig. Timo Kemmer zeigte als Erster seine Übung an den Ringen und konnte dadurch drei Scorepunkte für die Mannschaft sichern. Auch Kimi Köhnlein und Samuel Oppold zeigten schwere Übungen und holten weitere fünf Punkte.





Wie der weitere Wettkampf verlief, lesen Sie in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



