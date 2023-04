Fußball: Stefan Klotzbücher übernimmt den TSV Böbingen

Stefan Klotzbücher ist ab der neuen Saison verantwortlich für die erste Mannschaft des TSV Böbingen, dem aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-​Kreisliga A I

Sonntag, 16. April 2023

Thomas Ringhofer

Die Spieler der ersten Mannschaft haben in den vergangenen Wochen auf diese Nachricht gewartet und nun ist es offiziell: Ein neuer Trainer wird die Mannschaft zu Beginn der Saison 2023/​2024 übernehmen. Doch was bedeutet dieser Wechsel für die Mannschaft und was können die Fans erwarten? Stefan Klotzbücher, der das Trainerteam des TSV Böbingen erweitern wird, hat bereits mit verschiedenen Mannschaften Erfolge gefeiert. Er war lange Jahre Trainer beim FC Bargau und hat sich sowohl in der Fußball-​Bezirksliga als auch in der Landesliga bewährt. Er tritt die Nachfolge von Interimstrainer Tim Manhalter an, der nach der Saison wieder die zweite Mannschaft trainieren wird.

