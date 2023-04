Go-​Ahead: Streik und Zugausfälle ab Freitag

Archiv-​Foto: edk

Bauarbeiten der Bahn rund um den Knotenpunkt Stuttgart und ein Streik der EVG sorgen ab Freitag bei Go-​Ahead für Zugausfälle.

Donnerstag, 20. April 2023

Sarah Fleischer

Zusätzlich informiert Go-​Ahead, dass aufgrund des EVG-​Warnstreiks an diesem Freitag der Zugverkehr von 3 bis 11 Uhr komplett eingestellt wird. Anschließend werde man sukzessive den Betrieb wieder aufnehmen.







Welche Züge in welchen Zeiträumen ausfallen und was mit bereits gekauften Fahrkarten für Freitag passiert, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Deutsche Bahn verlegt vom 21. April bis 9. Juni an der Bahnstrecke zwischen Stuttgart-​Bad Cannstatt und Waiblingen viele tausend Kilometer Kabelleitungen für den Digitalen Knoten Stuttgart (DKS). Die Arbeiten sind eine Vorbereitung für den Einbau des neuen digitalen Zugkontrollsystems ETCS. Das teilt Go-​Ahead auf der Unternehmens-​Website mit.Dadurch ergeben sich auch für die Go-​Ahead-​Züge in drei Zeitphasen zum Teil umfangreiche Änderungen im Ablauf des Regionalverkehrs.

