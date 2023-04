Kliniken Ostalb: Was empfehlen Experten?

Wie müssen sich die Kliniken Ostalb zukunftsfähig aufstellen? Dazu haben die Professoren Boris Augurzky und Christian Karagiannidis Stellung bezogen. Beide sind Mitglied in der Regierungskommission, die die Klinikstruktur bundesweit reformieren soll.

„Ein starkes Zentrum der Maximalversorgung (zukünftig Level 3) mit guter und moderner Vernetzung in die Fläche ist zu empfehlen, um die Versorgung der Region im Jahr 2030 und darüber hinaus sicherzustellen.“ Zu diesem Ergebnis kommen die Professoren Boris Augurzky und Christian Karagiannidis in einer Bewertung zum Standortkonzept der Krankenhäuser im Kreis, die Landrat Joachim Bläse in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Kliniken vorgestellt hat. Ein größeres Zentrum sei mit Blick auf den wachsenden Fachkräftemangel nachhaltiger als ein mittelgroßes Zentrum in Kombination mit einem größeren Grundversorger. Beim Regionalversorger gehe es dabei nicht nur um stationäre Strukturen, bedacht werden müssten auch ambulante Angebote und die Digitalisierung sowie die Klimaneutralität beim Bau und innovative Modelle bei der flächendeckenden Versorgung. Die Ausgestaltung von „Satelliten“ in Form von Level-​1-​Kliniken könne helfen, heißt es weiter, den Kreis notfallmedizinisch und geriatrisch gut aufzustellen.

