Maifest der SG Bettringen: Eine Party, die ihresgleichen sucht

Foto: SG Bettringen

Nach dem erfolgreichen Comeback im Vorjahr wird die Festzeltsaison in Bettringen heuer auf altbewährte Weise eingeläutet. Bereits zum 35. Mal veranstaltet die Fußballabteilung der SG Bettringen ihr beliebtes Zeltfest. Am Sonntag, 30. April, sorgt ab 20.30 Uhr die zwölfköpfige Partyband „Illertaler“ aus Illertissen im Allgäu für Stimmung. Der Sound der Illertaler schafft eine Party-​Power, die sich sofort auf das Publikum überträgt.

Freitag, 28. April 2023

Franz Graser

48 Sekunden Lesedauer



Am darauf folgenden Feiertag, 1. Mai, sind die Besucher ab 10.30 Uhr zum traditionellen Frühschoppen mit Bier vom Fass eingeladen. Erstmals werden in diesem Jahr am 1. Mai auch im Freien vor dem Zelteingang kühle Getränke ausgeschenkt. Dafür sorgt das Partymobil der Hirschbrauerei aus Heubach als zusätzliche Attraktion.





Zur Mittagszeit wird es einen reichhaltigen Mittagstisch mit Hähnchen, Steaks, Würsten und weiteren kulinarischen Spezialitäten der SGB-​Fußballabteilung geben. Und das große Kuchenbüfett darf natürlich auch nicht fehlen. Nachmittags wird der Musikverein Bettringen mit zünftiger Blasmusik für die musikalische Unterhaltung sorgen. Am Montag ist den ganzen Tag über der Eintritt frei. Die Fußballabteilung der SG Bettringen freut sich an beiden Tagen auf Besucher aus Nah und Fern.





Alles Wichtige zum Zeltfest der SG Bettringen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



