Waaghäusle in Steinenbach als Mini-​Museum

Im kleinen Teilort von Ruppertshofen gibt es noch ein altes Waaghäusle, das nun komplett erneuert wird. Es war einst immens wichtig für die Landwirtschaft in den Dörfern, dass Bauern ihre Ernteerträge oder ihre Tiere zuverlässig wiegen konnten.

Freitag, 28. April 2023

Gerold Bauer

„Wenn man so will, dann wird es ein Mini-​Museum, das an die Geschichte der Landwirtschaft in unserer Gemeinde erinnert“, freut sich Bürgermeister Peter Kühnl. Und kaum ein Ort eignet sich dafür in der Gemeinde besser als Steinenbach, wo nahezu jedes Gebäude ein landwirtschaftliches Anwesen ist und es auch noch mehrere aktive Landwirte gibt.





Die RZ berichtet am 28. April über dieses Projekt und seine Finanzierung mit Hilfe von Geld aus der LEADER-​Förderkulisse der EU.



