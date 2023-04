Kunstturnen: TV Wetzgau gewinnt auch zweiten Heimkampf souverän

Foto: Stoppany

Zweiter Saisonkampf der Bundesliga im Kunstturnen, zum zweiten Mal Heimrecht und zweiter Sieg. Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau lässt dem deutschen Vizemeister SC Cottbus beim 56:17 (26:10) nicht den Hauch einer Chance.

Samstag, 29. April 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



Nach den ersten drei Geräten war TV-​Trainer Paul Schneider trotz der komfortablen 26:10-Führung verhalten optimistisch. „Ich habe vor dem Kampf gesagt, dass es darum geht, die Fehler zu reduzieren“, spielte er auf den schwachen Auftakt der Lausitzer am Boden an. Alle vier SC-​Turner kamen bei ihren Übungen einmal nicht in den sicheren Stand, sodass der TV Wetzgau nach dem ersten Gerät schon mit 10:0 führte. Die Scorepoints holten dabei Felix Pohl (4), Manrique Larduet Bicet (2), Arne Halbisch (1) sowie Valentin Zapf (3).

Den Auftakt am Pauschenpferd war dem Topscorer des letzten Heimkampfs überlassen, Andreas Toba. Gegen den 30 Jahre alten Christopher Jursch siegte Toba klar mit 4:0. Anschließend schraubte Glenn Trebing den Vorsprung auf 19:0, ehe die Gäste ihrerseits erstmals punkteten und den Abstand nach dem zweiten Gerät auf 8:19 verkürzten. „Am Pauschenpferd müssen wir noch arbeiten, da haben wir Verbesserungspotenzial“, so lautete Schneiders Analyse.

An den Ringen bauten die Wetzgauer ihren Vorsprung wieder aus, nachdem Zapf, Trebing und Toba punkteten. Nestor Abad Sanjuan, der Spanier im Gmünder Trikot, musste sich nach dem Pauschenpferd auch bei seiner zweiten Übung geschlagen geben. Mit der 26:10-Halbzeitführung war Paul Schneider „zufrieden. Wir führen, müssen aber aufpassen, denn Cottbus ist im Sprung stark.“

Warum sich die Wetzgauer nach der Pause keine Sorgen mehr machen mussten, welches Kunststück Valentin Zapf vollbrachte und warum Skisprung-​Weltmeister Karl Geiger unter den Zuschauern war, lesen Sie in der Ausgabe der Rems-​Zeitung vom 2. Mai.

