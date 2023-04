Internationales Kinderfest: Ein bunter, multikultureller Nachmittag

Ein buntes Fest mit vielen fröhlichen Kindern und zahlreichen Darbietungen ist das internationale Kinderfest am Sonntag im Congress Centrum Stadtgarten gewesen. Das Fest geht auf den Gründer des modernen türkischen Staates, Mustafa Kemal Kemal Atatürk, zurück, der den 23. April allen Kindern der Welt gewidmet hatte. Viele Kinder hatten keinerlei Berührungsängste und drängten in Richtung Bühne, um die Tänze und Vorführungen aus nächster Nähe zu erleben.

Sonntag, 30. April 2023

Franz Graser

Den Auftakt des Festnachmittags markierte eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Danach erklangen die türkische und die deutsche Nationalhymne. Ugur Mesut Isik, der Präsident des Türkischen Elternbeirats der Stadt, begrüßte die Kinder und ihre Familien und bedankte sich unter anderem für die Hilfe der Welt, der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Schwäbisch Gmünd für die Hilfe nach der großen Erdbebenkatastrophe.







Christian Baron, der Erste Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, sagte, die vergangenen Jahre seien für die Kinder keine leichte Zeit gewesen. Die Corona-​Pandemie, der Ukrainekrieg und die schwere Erdbebenkatastrophe seien nicht zuletzt für Kinder sehr belastend gewesen. Er verwies auf Mustafa Kemal Atatürk, den Erfinder des Internationalen Kindertags, der 1921 zum erstenmal stattgefunden habe. Da 2021 das Fest zum Jubiläum in Gmünd nicht stattfinden konnte, sei jetzt die Gelegenheit, dies nachzuholen. „Lasst es krachen, liebe Kinder!“, forderte er die Kleinen dazu auf, an diesem Nachmittag Spaß zu haben. Und: „Nutzt die tollen Chancen, die ihr hier in Schwäbisch Gmünd habt!“





Einer der Gäste des Nachmittags war der mehrfache Kickbox-​Weltmeister Gökhan Arslan, der den Kindern aus seinem Leben und seiner Karriere erzählte. Darüber hinaus führten Kinder einen internationalen Tanz mit den Flaggen zahlreicher Länder auf, darüber hinaus gab es Tänze in orientalischen Kostümen. Großes Interesse bei den Kindern fand eine Vorführung der Gmünder Kampfsportschule „Hurricane“. Wer es etwas ruhiger haben wollte, konnte im Stadtgarten-​Foyer malen oder sich eine Erfrischung holen.











